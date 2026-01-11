Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 2:15 PM IST

    അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഉയർന്ന കൊടുമുടി കീഴടക്കി ഇമാറാത്തി പെൺകുട്ടി

    4,892 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള കൊടുമുടിയാണ് കയറിയത്​
    അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഉയർന്ന കൊടുമുടി കീഴടക്കി ഇമാറാത്തി പെൺകുട്ടി
    ഫാത്തിമ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ അവാദി മൗണ്ട് വിൻസൻ കൊടുമുടിയിൽ

    ദുബൈ: തണുത്തുറഞ്ഞ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് വിൻസൻ കൊടുമുടി കീഴടക്കി ഇമാറാത്തി പർവതാരോഹകയായ ഫാത്തിമ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ അവാദി. 4,892 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള കൊടുമുടിയാണ്​ സാഹസികമായി 18കാരി താണ്ടിയത്​. കൊടുമുടിയിലെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളും ആദ്യത്തെ അറബ്​ വംശജയുമാണിവർ. ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെയും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതങ്ങളായ ഏഴ് കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കാനുള്ള സ്വപ്നവുമായി സഞ്ചാരം തുടരുന്ന ഇവരുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന കൊടുമുടി കീഴടക്കലാണിത്.

    ഫാത്തിമ തന്റെ നേട്ടം യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനും, രാഷ്ട്രമാതാവും ജനറൽ വനിതാ യൂനിയൻ ചെയർവുമണും, സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ മദർഹുഡ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ പ്രസിഡന്റും, ഫാമിലി ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ (എഫ്​.ഡി.എഫ്​) സുപ്രീം ചെയർവുമണുമായ ശൈഖ ഫാത്തിമ ബിൻത് മുബാറക്കിനും സമർപ്പിച്ചു. യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്‌പോർട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ്, പരിശീലന കമ്പനിയായ പാംസ് സ്‌പോർട്‌സാണ് ഉദ്യമം സ്‌പോൺസർ ചെയ്തത്.

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ പ്രകൃതി സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയിലാണ്​ ഫാത്തിമ സാഹസിക യാത്ര നടത്തിയിരിക്കുന്നത്​. മൈനസ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയുള്ള താപനില, ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്​ ചരിത്രപരമായ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്​. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടികളിൽ അഭിമാനത്തോടെ യു.എ.ഇ പതാക ഉയർത്തുന്നതിൽ അവർ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യു.എ.ഇ അതിന്റെ യുവാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന തുടർച്ചയായ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാകുമായിരുന്നുവെന്ന്​ പ്രതികരിച്ചു.

    TAGS:girlAntarcticaUAEEmiratiEmaratbeats
    News Summary - Emirati girl conquers highest peak in Antarctica
