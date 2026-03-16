    date_range 16 March 2026 7:14 AM IST
    date_range 16 March 2026 7:14 AM IST

    ഇമാറാത്തി ശിശുദിനം: വെള്ളി നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി

    ഇമാറാത്തി ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുമായി ഭാഗമായി യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ

    ദുബൈ: ഇമാറാത്തി ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ പുതിയ വെള്ളിനാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച്​ 15നാണ്​ യു.എ.ഇയിൽ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കാറ്​. മാർച്ച്​ 15നെ​ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാണയത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗത്ത്​ 15 ദിർഹം എന്ന്​ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഇതിന്​ ചുറ്റും സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ എന്ന്​ ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്​. മറുഭാഗത്ത്​ ‘സ്വത്വത്തിനും ദേശീയ സംസ്കാരത്തിനുമുള്ള അവകാശം’ എന്ന വാചകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്​.

    ഇതാടൊപ്പം ഇമാറാത്തി ചരിത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോട്ടയും കാണാനാവും. ദേശീയ മൂല്യങ്ങളുമായും പൈതൃകവുമായും കുട്ടികളുടെ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്​ ഇവയുടെ രൂപകൽപന. ഇമാറാത്തി ഐഡന്‍റിയെ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമൂഹത്തിലെ പൗരത്വത്തിന്‍റെ മൂല്യങ്ങൾ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ദേശീയ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ്​ പുതിയ നാണയങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്​ അസി. ഗവർണർ സെയ്​ഫ്​ ഹുമൈദ്​ അൽ ദാഹ്​രി പറഞ്ഞു. 28 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള 2000 വെള്ളി നാണയങ്ങളാണ്​ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. നാണയങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും പുറത്തിറക്കുന്ന തീയതിയും അത്​ വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച്​ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമ അകൗണ്ടുകളിലൂടെയും പിന്നീട്​ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

