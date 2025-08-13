Begin typing your search above and press return to search.
    എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡ്​ 25ന്​ തുറക്കും; വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡ്​ 25ന്​ തുറക്കും; വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡ്​

    ദു​ബൈ: ര​ണ്ടു​​മാ​സം നീ​ണ്ട വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റോ​ഡ്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25ന്​ ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വും ഉ​പ​രി​ത​ല വി​ക​സ​ന​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ 48 മു​ത​ൽ 56 മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും ഏ​ക​ദേ​ശം 400 മു​ത​ൽ 500 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ റോ​ഡ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ റോ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ്​ മെ​യി​ന്‍റ​ന​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ലൂ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഹെ​വി ട്രാ​ഫി​ക്​ മൂ​ലം പാ​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​ (പി.​ക്യു.​ഐ) 85 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്ന​ത്. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം 90 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലോ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്​ താ​ഴെ വ​ന്നാ​ൽ റോ​ഡ്​ ത​ക​രാ​റി​ലാ​കും. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ ലൈ​നി​ന്‍റെ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 14 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്താ​ണ്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ക. പി​ന്നീ​ട്​ ഇ​വി​ടെ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ പാ​ളി​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കും. വേ​ഗ​ത കു​റ​ഞ്ഞ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ട്ട്​ സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ കു​ഴി​യെ​ടു​ത്താ​ണ്​ വി​വി​ധ പാ​ളി​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക. പ്ര​വൃ​ത്തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. കാ​മ​റ, ലേ​സ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ന്‍റെ വി​ള്ള​ലു​ക​ളും കു​ഴി​ക​ളും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത്​ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തും. മ​റ്റൊ​ന്ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റ​ഫ്​​ന​സ്​ ഇ​ൻ​ഡ​ക്​​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ റോ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മൃ​ദു​ത്വം എ​ത്ര​ത്തോ​ള​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തും. ഈ ​സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഏ​ത്​ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും എ​വി​ടെ​യാ​ണ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:UAE Newsemirates roadDevelopment workfinal stage
    News Summary - Emirates Road to open on 25th; development work in final stages
