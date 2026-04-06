Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 April 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    6 April 2026 8:19 AM IST

    എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് സംരക്ഷണത്തിൽ​ 1.22 ലക്ഷം അനാഥർ

    ദുബൈ: എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ്(ഇ.ആർ.സി) 40 വർഷമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന അനാഥ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 3.26 ലക്ഷം അനാഥർക്ക് സഹായം നൽകിയതായി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഏപ്രിൽ 20ന്​ ആചരിക്കുന്ന ലോക അനാഥദിനത്തിന്​ മുന്നോടിയായി പുറത്തുവിട്ട റി​പ്പോർട്ടിലാണ്​ ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കുന്നത്​.​ നിലവിൽ യു.എ.ഇയിലും മറ്റ് 22 രാജ്യങ്ങളിലുമായി 1,22,576 അനാഥരാണ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ളത്. അനാഥരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക പിന്തുണ എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സംഘടന സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന്​ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഹമ്മദ് സാരി അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Emirates Red Crescent takes care of 1.22 lakh orphans
