    5 Oct 2025 9:00 AM IST
    5 Oct 2025 9:00 AM IST

    എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ്,​ ഊ​ദ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം

    150ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ്,​ ഊ​ദ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം
    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യു​ടെ (എ​സ്.​സി.​സി.​ഐ) പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ എ​ക്സ്​​പോ ഷാ​ർ​ജ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഊ​ദ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്​ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ തു​ട​ക്കം.150ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും 500 പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള പെ​ർ​ഫ്യൂം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​മാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യുണ്ട്. ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​സ്.​സി.​സി.​ഐ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഉ​വൈ​സ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.എ​സ്.​സി.​സി.​ഐ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വ​ലീ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ബു​ഖാ​തി​ർ, എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​ർ ഷാ​ർ​ജ സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്​​ഫ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ മി​ദ്​​ഫ, എ​സ്.​സി.​സി.​ഐ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​മി​ൻ അ​ൽ അ​​വ​ദി, മ​റ്റ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ സി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​മാ​സം 12 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി കാ​ൽ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ​​പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഒ​മാ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, ചൈ​ന, ഇ​ന്ത്യ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ​പ്ര​മു​ഖ പെ​ർ​മ്യൂം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.എ​ക്​​സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പെ​ർ​ഫ്യൂം നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്​ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യെ​ന്ന്​ അ​ൽ മി​ദ്​​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം.

    News Summary - Emirates Perfumes, Oud Exhibition begins
