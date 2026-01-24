Begin typing your search above and press return to search.
    24 Jan 2026 10:02 AM IST
    24 Jan 2026 10:02 AM IST

    വി​വ​ർ​ത്ത​നം ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു -ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി

    എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം
    വി​വ​ർ​ത്ത​നം ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു -ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റി​ൽ

    ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: വി​വ​ർ​ത്ത​നം കേ​വ​ലം ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​നും ഭാ​വി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്നും ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​തി​നെ​ട്ടാ​മ​ത് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ ലു​ബ്ന ബി​ൻ​ത് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും യു.​എ.​ഇ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യ സാ​ക്കി അ​ൻ​വ​ർ നു​സൈ​ബെ, ദു​ബൈ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹാ​ല ബ​ദ്​​രി, മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​യും അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​നു​മാ​യ ഡോ. ​റാ​ഫി​യ ഉ​ബൈ​ദ് ഗു​ബാ​ഷ്, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​യും ബോ​ർ​ഡ് ട്ര​സ്റ്റി​യു​മാ​യ ഇ​സോ​ബ​ൽ അ​ബു​ൽ​ഹൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്റെ ‘മൈ ​ലൈ​ഫ് ലെ​സ​ൺ​സ്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റി​ൽ 40ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ചി​ന്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsEmirates Literature FestivalAl Marrigulf news malayalam
