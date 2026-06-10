Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവിമാന സർവിസുകൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 7:39 AM IST

    വിമാന സർവിസുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കില്ലെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് എയർലൈൻസ്

    text_fields
    bookmark_border
    വിമാന സർവിസുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കില്ലെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് എയർലൈൻസ്
    cancel

    ദുബൈ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം കാരണമുള്ള സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് പ്രസിഡന്‍റ് ടിം ക്ലാർക്ക് വ്യക്തമാക്കി. ജർമനിയിലെ ബെർലിനിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനുള്ള അനുമതിക്കായി വിമാനക്കമ്പനി ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും, എമിറേറ്റ്‌സ് ദുബൈ വഴി ഇന്ത്യ, ആസ്‌ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സർവിസ് തുടരുകയാണ്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി വിമാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇന്ധനം കരുതുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

    സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനോ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ല. അധികമായി വരുന്ന ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ആശങ്കയില്ലെന്നും ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു. ജർമനിയിൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരണത്തിനാണ് എമിറേറ്റ്‌സ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഹാർഡ്‌വെയർ ലഭ്യത പരിമിതമാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ പരമാവധി വിമാനങ്ങളിൽ സൗജന്യ ‘സ്റ്റാർലിങ്ക്’ ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും എമിറേറ്റ്‌സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബെർലിനിലേക്ക് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്‌സ് ഏറെക്കാലമായി ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. ബെർലിൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ സർവീസ് നടത്താനുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ എമിറേറ്റ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സർവീസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള അന്തിമ അനുമതി ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Emirates Airlines will not cut down flight services
    Similar News
    Next Story
    X