Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:52 PM IST

    സ്നേഹമാണ് ഇമാറാത്ത്

    സ്നേഹമാണ് ഇമാറാത്ത്
    നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിൽ യു.എ.ഇ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇറാനിയൻ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീഷണികളെയും നേരിടുമ്പോൾ അതിന്‍റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു.

    സമീപകാല ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ, ഇറാൻ മിസൈൽ ലക്ഷ്യത്തെ ദൃഢമായും പ്രൊഫഷണലായും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് പ്രകടമാണ്​. അതിന്‍റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മിസൈലുകളെ വിജയകരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് രാജ്യത്തിന്‍റെ സുരക്ഷാ, സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സന്നദ്ധതയും കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

    ഈ കഴിവ് വെറുമൊരു പ്രതികരണം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെയും സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്‍റെയും നൂതന പരിശീലനത്തിന്‍റെയും ഫലമായിരുന്നു, ഇത് ഭരണകൂടത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിലുള്ള സമൂഹത്തിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തി.

    മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സാഹചര്യം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചു, കാരണം ആളുകൾ മനസ്സമാധാനത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അവരുടെ സാധാരണ ദിനചര്യകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്നു. വിപണികൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, അവശ്യവസ്തുക്കളും സാധനങ്ങളും സ്ഥിരമായി ലഭ്യമാണ്. ഇത് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുജന സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജിത സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ, പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികളിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നതിനുമായി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വഴി തുടർച്ചയായ അലേർട്ടുകൾ അയക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കി. അതേസമയം, സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ വീഡിയോകളോ വിവരങ്ങളോ ചിത്രീകരിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    രാജ്യത്തിന്‍റെയും സമൂഹത്തിന്‍റെയും സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണിത്. യു.എ.ഇ സമൂഹം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അവബോധവും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് സമൂഹത്തിനും സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്‍റെയും മനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

    ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്‍റെയും ഉറപ്പിന്‍റെയും വികാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്​യാൻ, ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം എന്നിവരുടെ ദുബൈ മാൾ സന്ദർശനം.

    ജനങ്ങളോടുള്ള നേതൃത്വത്തിന്‍റെ അടുപ്പവും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അവരുടെ താൽപ്പര്യവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ നൽകി, കൂടാതെ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന സുരക്ഷയിലും സ്ഥിരതയിലും നേതൃത്വത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും അവ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.

    സുരക്ഷക്ക് പുറമേ മാനുഷികവും സാമൂഹികവുമായ വശങ്ങളിലും നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധ വ്യാപിക്കുന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യം മൂലം യാത്രകൾ തടസ്സപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് രാജ്യം അഭയം നൽകുന്നതും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ആവശ്യമായ പരിചരണവും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന മാനുഷിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. യു.എ.ഇ സ്ഥാപിതമായ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ഈ മാനുഷിക സമീപനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ പൗരന്മാർ, താമസക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശകർ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഭരണകൂടം യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കുന്നില്ല. ലോകം ഒരു കുട കീഴിൽ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുന്നത് കാണാൻ ലോകം തന്നെ വരുന്ന് വരുന്ന ഇടമാണ് ഇമാറാത്ത്. നമ്മുടെ പ്രാർഥനകൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ കെടാത്ത വെളിച്ചമാണ്.

    ദുബൈ മാളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനും ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​

