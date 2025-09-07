Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ഡി​ഹെ​ക്സി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:53 PM IST

    അ​ഡി​ഹെ​ക്സി​ൽ താ​ര​മാ​യി ഇ​മാ​റാ​ത്തി ക​ലാ​കാ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    Emarat artiste to star in Adihex
    cancel
    camera_alt

    പെയിന്‍റിങ്ങുമായി മൂസ അൽകാബി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് വേ​ദി​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി ഇ​മാ​റാ​ത്തി കൗ​മാ​ര ക​ലാ​കാ​രി മൂ​സ അ​ല്‍കാ​ബി. അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ലെ ര​ണ്ട് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച അ​ൽ കാ​ബി​യു​ടെ പെ​യി​ന്‍റു​ങ്ങ​ക​ളാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. ചാം​സ്‌​ഡോ​ട്ട്അ​സാ​പ്(Charms.asap), എം​കെ ആ​ര്‍ട്ട് (MK Art) എ​ന്നീ ര​ണ്ട് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക കൂ​ടി​യാ​ണീ മി​ടു​ക്കി. ഇ​മാ​റാ​ത്തി അ​സ്തി​ത്വ​വും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​ബ്രാ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ലെ ബൂ​ത്ത് 6210ല്‍ ​സെ​പ്തം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴു വ​രെ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ല്‍ മ​ഖ്താ മാ​ളി​ലെ ആ​ര്‍ട്ട് വൈ​ബ്‌​സ് സ്റ്റു​ഡി​യോ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചോ മൂ​സ അ​ല്‍ കാ​ബി​യു​ടെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ കാ​ണാം. ര​ണ്ടു​മു​ത​ല്‍ മൂ​ന്നു വ​രെ ആ​ഴ്ച​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഓ​രോ പെ​യി​ന്‍റു​ങ്ങു​ക​ളും താ​ന്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് പെ​ണ്‍കു​ട്ടി പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്ത​രി​ച്ച ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ പോ​ര്‍ട്രെ​യി​റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ് അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ മോ​ഷ​ന്‍-​റെ​സ്‌​പോ​ണ്‍സീ​വ് ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യും മൂ​സ അ​ല്‍ കാ​ബി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. 150 ദി​ര്‍ഹം മു​ത​ല്‍ 5000 ദി​ര്‍ഹം വ​രെ​യാ​ണ് പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ള്‍ക്ക് ഈ ​പെ​ണ്‍കു​ട്ടി വി​ല​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ ത​ഹ് നൂം ​ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍, ശൈ​ഖ് സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ ഹം​ദാ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യ​ന്‍, ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ബി​ന്‍ ത​ഹ്നൂ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍, ശൈ​ഖ് ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​തി​ന​കം മൂ​സ​യു​ടെ ബൂ​ത്ത് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യും ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:adihexEmarat beatsLatest News
    News Summary - Emarat artiste to star in Adihex
    Similar News
    Next Story
    X