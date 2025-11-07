Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 7:10 AM IST

    എ​ല്‍ക്കാ​ന​യു​ടെ ഹ​ന്ന’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    എ​ല്‍ക്കാ​ന​യു​ടെ ഹ​ന്ന’ പ്ര​കാ​ശ​നം
    സു​മി​ന്‍ ജോ​യി​യു​ടെ ‘എ​ല്‍ക്കാ​ന​യു​ടെ ഹ​ന്ന’ എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം താ​ഹ മാ​ടാ​യി, ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ലി​ന്‌ ന​ല്‍കി

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ര്‍ജ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്‌​ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ സു​മി​ന്‍ ജോ​യി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പു​സ്‌​ത​ക​മാ​യ ‘എ​ല്‍ക്കാ​ന​യു​ടെ ഹ​ന്ന’ എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ താ​ഹ മാ​ടാ​യി റേ​ഡി​യോ അ​വ​താ​ര​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ലി​ന്‌ ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ജി​ത്ത്‌ വ​ള്ളോ​ലി പു​സ്‌​ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ കെ. ​ര​ഘു​ന​ന്ദ​ന​ന്‍ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി. ഫി​റോ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല, സ്‌​മി​ത പ്ര​മോ​ദ്‌, ശൈ​ല​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ നേ​ര്‍ന്നു. സു​ഭാ​ഷ്‌ ജോ​സ​ഫ്‌, സ​ന്ദീ​പ് കെ. ​വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സു​മി​ൻ ജോ​യ് ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി എ​ഴു​തി​യ 14 ക​ഥ​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘എ​ല്‍ക്കാ​ന​യു​ടെ ഹ​ന്ന’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്‌ ഒ​ലീ​വ്‌ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ്‌.

