ഇലവൻ സ്റ്റാർ പ്രീമിയർ ലീഗ്; പൈറേറ്റ്സ് അബൂദബി ജേതാക്കൾtext_fields
അജ്മാൻ: ഇലവൻ സ്റ്റാർ പടന്ന യു.എ.ഇ സംഘടിപ്പിച്ച ഇ.പി.എൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ സിയാന അബോണിനെ തോൽപ്പിച്ച് പൈറേറ്റ്സ് അബൂദബി ജേതാക്കളായി.
മുൻ പടന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി.പി. മുത്തലിബ്, ഇമാൻ ഷിപ്പിങ് ഡയറക്ടർ എം.എം. ഹാഷിം എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു. ജേതാക്കൾക്കുള്ള ട്രോഫി ഇലവൻ സ്റ്റാർ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് പി.പി. റഫീക് സമ്മാനിച്ചു.
പി.വി. മൻസൂർ, എ.എം. ഫൈസൽ, ടി.പി. ഷൗകത്ത്, പി.പി. സുബൈർ, എ.ബി. മുഹമ്മദ്, എ.ബി. അബ്ദുല്ല, പി.വി. ആഷിക്, എം.കെ. നാസർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ.പി. അഹമ്മദ് അലി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ എം.കെ. ഇർഫാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
