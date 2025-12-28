Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ല​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്; പൈ​റേ​റ്റ്സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഇ​ല​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്; പൈ​റേ​റ്റ്സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഇ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 9 ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പൈ​റേ​റ്റ്സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ടീം

    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ൻ: ഇ​ല​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ പ​ട​ന്ന യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ സി​യാ​ന അ​ബോ​ണി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് പൈ​റേ​റ്റ്സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    മു​ൻ പ​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ടി.​പി. മു​ത്ത​ലി​ബ്, ഇ​മാ​ൻ ഷി​പ്പി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എം. ഹാ​ഷിം എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഇ​ല​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​പി. റ​ഫീ​ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പി.​വി. മ​ൻ​സൂ​ർ, എ.​എം. ഫൈ​സ​ൽ, ടി.​പി. ഷൗ​ക​ത്ത്, പി.​പി. സു​ബൈ​ർ, എ.​ബി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്ല, പി.​വി. ആ​ഷി​ക്, എം.​കെ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​കെ. ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

