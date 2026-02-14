Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:01 AM IST

    വി​ല​വ​ർ​ധ​ന ത​ട​യാ​ൻ 627 ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സം​വി​ധാ​നം

    വി​ല​വ​ർ​ധ​ന ത​ട​യാ​ൻ 627 ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സം​വി​ധാ​നം
    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്യാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 627 പ്ര​ധാ​ന ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ പ്രൈ​സ്​ ട്രാ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​ന്യാ​യ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ വി​പ​ണി​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​​പ്പെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം. അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​ ക​ഴി​യും. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം സ​മ​ഗ്ര​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​മ​ദാ​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ന്യാ​യ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ലാ​തെ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കാ​ണാ​നാ​വും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ റ​മ​ദാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം 420 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. റ​മ​ദാ​നി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ 26 യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡേ​റ്റ കൃ​ത്രി​മ​ത്വം, തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്​ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    TAGS:ramadanprice hikeElectronic systemgulfnewsmalayalam
    News Summary - Electronic system in 627 shops to curb price hike
