Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Oct 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:47 PM IST

    2,691 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി സേ​വ

    2,691 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി സേ​വ
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ​വ​രെ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി, വാ​ട്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ്യാ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (സേ​വ) എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, താ​മ​സ, കാ​ർ​ഷി​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 2,691 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കി. സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 9,333 വൈ​ദ്യു​തി മീ​റ്റ​റു​ക​ളും 234 പു​തി​യ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്​​ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ ലോ ​വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ്​ നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്ക്​ 328 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സേ​വ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 9,523 മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ മാ​റ്റി പ​ക​രം സ്മാ​ർ​ട്ട്​ മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യും വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ബാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗീ​കൃ​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി​ 1,899 ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ഡി​സ്​​ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ പാ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും 4519 ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1332 ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Girl in a jacket

