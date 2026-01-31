Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    31 Jan 2026 3:10 PM IST
    Updated On
    31 Jan 2026 3:10 PM IST

    മ​ഴ​യ​ത്ത്​ റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ എ​ട്ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​ഴ​യ​ത്ത്​ റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ എ​ട്ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച, റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ഴ​യ​ത്ത്​ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ എ​ട്ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. സ്വ​ന്തം ജീ​വ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ന്​ 2,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ 23 ബ്ലാ​ക്ക്​​ പോ​യി​ന്‍റും ചു​മ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യു ചെ​യ്തു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച കു​റ്റ​ത്തി​ന്​ ചി​ല ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ 3,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും 23 ബ്ലാ​റ്റ്​ പോ​യ​ന്‍റും മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ വാ​ഹ​നം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ല​ന​മെ​ന്ന്​​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റേ​റ്റ്​ ഓ​ഫ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ ഓ​ഫ്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഖാ​ലി​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ​കി പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 999 എ​ന്ന എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ന​മ്പ​റി​ലോ 901 എ​ന്ന നോ​ൺ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ന​മ്പ​റി​ലോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ വി​ഡി​യോ​യും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Eight vehicles seized in Sharjah for practicing on rainy roads
