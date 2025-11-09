Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Nov 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:49 AM IST

    ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്; സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    ഫു​ജൈ​റ: യു.​എ.​ഇ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും ക​ലാ​സം​ഘ​വും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ഏ​രി​യ, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    യോ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ബാ​റ​ക് കോ​ക്കൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, വി.​എം. സി​റാ​ജ്, പി.​എ. ഹു​സൈ​ൻ ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ബാ​റ​ക് കോ​ക്കൂ​ർ ആ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ്ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ടി.​വി. സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ​യും ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി സം​സ്ഥാ​ന- ജി​ല്ല- ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി സി.​കെ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

