    date_range 22 Nov 2025 8:12 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 8:12 AM IST

    ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി

    ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. മീ​ഡി​യ വി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പേ​ജു​ക​ളു​ടെ​യും ലോ​ഞ്ചി​ങ് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗം അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മീ​ഡി​യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​ട്ടാ​മ്പി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പാ​മ്പ്ര, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​ബീ​ൽ നാ​ര​ങ്ങോ​ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ടി.​എം.​എ സി​ദീ​ഖ്, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഷാ​ദു​ലി വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പി.​വി നാ​സ​ർ, അ​ഡ്വ. ഖ​ലീ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ആ​ർ. ഷു​ക്കൂ​ർ, റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മൊ​യ്‌​ദു ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ്, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ബി​ച്ചി, ചെ​മ്പു​ക്ക​ൻ യാ​ഹൂ​മോ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹം​സ തൊ​ട്ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmccUAE NewscampaignEid-ul-Ittihad
    News Summary - Eid-ul-Ittihad: KMCC campaign begins
