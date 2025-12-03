ഗിന്നസ് റെക്കോഡിൽ കയറി അജ്മാനിലെ ഈദുല്‍ ഇത്തിഹാദ്

ഗിന്നസ് റെക്കോഡിൽ കയറി അജ്മാനിലെ ഈദുല് ഇത്തിഹാദ്text_fields
അജ്മാന്: യു.എ.ഇയുടെ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈദുല് ഇത്തിഹാദ് എന്ന് അലങ്കരിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോഡിൽ കയറി അജ്മാന്. 603 ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷവാക്യം നിർമിച്ചാണ് അജ്മാന് ഗിന്നസ് ബുക്കില് ഇടം നേടിയത്.
ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക, മാധ്യമവകുപ്പ് ചെയർമാൻ ശൈഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് ചടങ്ങ് അജ്മാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി, അജ്മാൻ ഹോൾഡിങ്, റയാത്ത് കമ്പനി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പങ്കെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. അജ്മാന് സിറ്റി സെന്ററിന് സമീപത്തെ വിശാലമായ മൈതാനത്ത് ടാക്സി കാർ വാഹനങ്ങള് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് 54ാം ഈദുല് ഇത്തിഹാദ് യു.എ.ഇ എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്താണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register