Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:22 AM IST

    ഗിന്നസ് റെക്കോഡിൽ കയറി അജ്മാനിലെ ഈദുല്‍ ഇത്തിഹാദ്

    ഗിന്നസ് റെക്കോഡിൽ കയറി അജ്മാനിലെ ഈദുല്‍ ഇത്തിഹാദ്
    അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ 603 ടാ​ക്സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 54ാം ഈ​ദു​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് യു.​എ.​ഇ

    എ​ന്ന് ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ന്‍: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ​ദു​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​ന്ന് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ക​യ​റി അ​ജ്മാ​ന്‍. 603 ടാ​ക്സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​വാ​ക്യം നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് അ​ജ്മാ​ന്‍ ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്കി​ല്‍ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ​വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ്​ ച​ട​ങ്ങ് അ​ജ്മാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി, അ​ജ്മാ​ൻ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്, റ​യാ​ത്ത് ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​ന്‍ സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മൈ​താ​ന​ത്ത് ടാ​ക്സി കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 54ാം ഈ​ദു​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് യു.​എ.​ഇ എ​ന്ന് ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്താ​ണ് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

