Madhyamam
    date_range 19 May 2026 1:33 PM IST
    date_range 19 May 2026 1:33 PM IST

    ബലി പെരുന്നാൾ: സ്വകാര്യ മേഖലക്ക്​നാല് ദിവസം അവധി

    അബൂദബി: യു.എ.ഇയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ബലി പെരുന്നാളിന്​ മാനവവിഭവശേഷി-സ്വദേശിവൽകരണ മന്ത്രാലയം നാല് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 26 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ 29 വെള്ളിയാഴ്ച വരെയാണ്​ അവധി. ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ സാധാരണ പ്രവൃത്തി സമയം പുനരാരംഭിക്കും. യു.എ.ഇയിലെ പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് അറഫാ ദിനവും ബലി പെരുന്നാളും പ്രമാണിച്ച്​ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    പൊതുമേഖലയിലെ ഈദ് അവധി മെയ് 25 മുതൽ 29 വരെയാണ്​. ഫെഡറൽ സർക്കാർ മേഖലകളിലെ ജോലി ജൂൺ ഒന്നിന്​ പുനരാരംഭിക്കും. യു.എ.ഇയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ഒമ്പത് ദിവസം വരെ നീളുന്ന ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ലഭിക്കും. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. രാജ്യത്ത്​ മെയ്​ 27 ബുധനാഴ്ചയാണ്​ ബലി പെരുന്നാൾ. അറഫാ ദിനം മെയ് 26 ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണ സമിതികൾ, വിദഗ്ധർ, അസ്ട്രോണമി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, യു.എ.ഇയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ദുൽ ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, മെയ് 18ന്​ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിന്​ തുടക്കമായി.

    TAGS: private sector, holidays, Eid-ul-Adha
    News Summary - Eid-ul-Adha: Four-day holiday for the private sector
