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    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 11:38 AM IST

    ഈദ്​ മെഗാ ഗാനമേള

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    ഈദ്​ മെഗാ ഗാനമേള
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    അൽ ഐൻ: കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇശൽ മൊഞ്ച്’ ബലി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 30ലേറെ ഗായക​രെ ഉൾപ്പെടുത്തി മെഗാ ഗാനമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്‍റ്​ അറഫാത്ത് ചമ്രവട്ടം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി.ടി. അലി മോൻ പെരുന്തല്ലൂർ ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സക്കീന, നിഷാന, ഉമ്മു ഫർവ, മജീദ് കൈമലശ്ശേരി, നാജി പാണ്ടി മുറ്റം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നിസാർ സ്വാഗതവും ഫാസില ചമ്രവട്ടം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:eidmusic nightAl AinMega Show
    News Summary - Eid Mega Song Festival
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