    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 March 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 10:11 AM IST

    പെരുന്നാൾ അവധി: അറവുശാലകൾക്ക്​ ദുബൈയിൽ പുതിയ സമയക്രമം

    ദുബൈ: പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ എമിറേറ്റിലുടനീളമുള്ള അറവുശാലകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഖിസൈസ്​, അൽ ഖൂസ്​, അൽ ലിസൈലി, ഹത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ അറവുശാലകൾക്ക്​ പുതിയ സമയക്രമം ബാധകമാണ്​.

    പെരുന്നാളിന്‍റെ ആദ്യ അവധി ദിനത്തിൽ രാവിലെ 7.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക്​ രണ്ടുവരെയും രണ്ടാം ദിനവും മൂന്നാം ദിനവും രാവിലെ ഏഴു മുതൽ ഉച്ചക്ക്​ രണ്ടുവരേയുമായിരിക്കും അറവുശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അവധി ദിനങ്ങളിൽ വർധിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും താമസക്കാർക്ക്​ സുഗമമായ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്​ പുതിയ സമയ മാറ്റമെന്ന്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

    TAGS:DubaiEid HolidayNew Timingsslaughterhouses
    News Summary - Eid holiday: New timings for slaughterhouses in Dubai
