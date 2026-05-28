Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘യു.എ.ഇയെ സ്വന്തം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 May 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 11:07 AM IST

    ‘യു.എ.ഇയെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവർക്കും’; യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാന്‍റെ ഈദ്​ ആശംസ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘യു.എ.ഇയെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവർക്കും’; യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാന്‍റെ ഈദ്​ ആശംസ
    cancel
    camera_alt

    ഈദുൽ അദ്​ഹ നാളിൽ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും എമിറേറ്റുകളിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു

    ദുബൈ: ഈദുൽ അദ്ഹ ദിനത്തിൽ ഐക്യത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സന്ദേശം പങ്കുവെച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ. ഈദിന്‍റെ പവിത്രമായ വേളയിൽ ‘യു.എ.ഇയെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും’ അദ്ദേഹം ആശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേർന്നു.

    സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, എമിറേറ്റുകളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്​ലിംകൾക്കും അ​ദ്ദേഹം ഈദ്​ ആ​ശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അബൂദബിയിലെ ശൈഖ്​ സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ അദ്ദേഹം ഈദുൽ അദ്ഹ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു.

    ‘ഈദുൽ അദ്ഹ പ്രമാണിച്ച് എന്റെ സഹോദരങ്ങളായ എമിറേറ്റുകളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും, യു.എ.ഇയെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവർക്കും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്​ലിംകൾക്കും ഞാൻ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുമേൽ ദൈവം അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും സമൃദ്ധിയും നൽകട്ടെ എന്നും പ്രാർഥിക്കുന്നു’ -ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് കുറിച്ചു.

    ഐക്യം, കരുണ, കൂട്ടായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബലി പെരുന്നാൾ വേളയിൽ ‘യു.എ.ഇയെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും’ അദ്ദേഹം ആശംസകൾ നേർന്നത്​ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ‘യു.എ.ഇയിൽ എല്ലാവരും എമിറാത്തിയാണ്’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ പ്രസ്താവനയിലേത് പോലെ ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് ഈ വാക്കുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

    യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മഖ്​തൂമും ഈദ് ആശംസകൾ നേർന്നു: ‘യു.എ.ഇയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നേരുന്നു. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റിനും യു.എ.ഇ ഭരണാധികാരികൾക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. ഇസ്​ലാമിക സമൂഹത്തിന് നന്മയും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഈദുൽ അദ്ഹ ആശംസകൾ. അല്ലാഹു ഇത് നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും നന്മകളോടും സമൃദ്ധിയോടും കൂടി വീണ്ടും തിരികെ നൽകട്ടെ’ -എന്ന്​ അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

    കാരുണ്യമുള്ള രാജ്യത്തെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എന്നായിരുന്നു ദുബൈ കിരീടാവകാശി യും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ആൽ മഖ്​തൂമിന്‍റെ സന്ദേശം​. ‘ഈദുൽ അദ്ഹയോടനുബന്ധിച്ച് യു.എ.ഇ ഭരണനേതൃത്വത്തിനും, ജനങ്ങൾക്കും, ഈ കാരുണ്യമുള്ള രാജ്യത്തെ സ്വന്തം വീടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ.

    സർവശക്തനായ അല്ലാഹു ഈ സുദിനത്തെ നന്മയും സമൃദ്ധിയും സ്നേഹവും സഹിഷ്ണുതയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒപ്പം യു.എ.ഇക്ക് സുരക്ഷയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീതവും സന്തോഷഭരിതവുമായ ഒരു പെരുന്നാൾ ആശംസിക്കുന്നു’ -ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പ്രസ്താവിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaisheikh Mohammed bin Zayed Al NahyanUAEEid greetings
    News Summary - Eid greetings from UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan: 'To all who call the UAE their home'
    Similar News
    Next Story
    X