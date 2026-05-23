ബലി പെരുന്നാൾ: അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും പാർക്കിങ് സൗജന്യം അവധി ദിനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം
അബൂദബി: ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ സൗജന്യ പാർക്കിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കൂടുതൽ എമിറേറ്റുകൾ. അബൂദബി, ദുബൈ എമിറേറ്റുകളാണ് അവധി ദിനങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യമാക്കിയത്. അബൂദബിയിലുടനീളം പെരുന്നാളിന്റെ അവധി ദിനങ്ങളിൽ പാർക്കിങ്, ടോൾ ഗേറ്റ് ഫീസുകൾ ഈടാക്കില്ലെന്ന് ക്യു മൊബിലിറ്റി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ബഹുനില പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇളവ് ബാധകമല്ല. അൽ ഖുറം, ഗാന്റൗട്ട് ടോൾ ഗേറ്റുകളിലും ഫീസ് സാധാരണ പോലെ ഈടാക്കും. ദുബൈയിൽ ആറ് ദിവസം പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. മേയ് 25 മുതൽ 29 വരെയായിരിക്കും സൗജന്യ പാർക്കിങ്. ദുബൈയിലും ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് ഫീസ് സാധാരണ പോലെ ഈടാക്കും.
അതേസമയം, രണ്ട് എമിറേറ്റുകളും പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിലെ സർക്കാർ സേവന സമയങ്ങളിൽ പുതിയ ക്രമീകരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അബൂദബി, അൽഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ് സെന്ററുകൾക്ക് പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ പൂർണമായും അവധിയായിരിക്കും. ദർബ് ആപ്പ്, താം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. അബൂദിയിലെ അൽ സലാമ ബിൽഡിങ് പരിശോധന കേന്ദ്രം, അൽഐനിലെ ഫലഫ് ഹസ്സ ബ്രാഞ്ച് എന്നിവി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. അൽഐനിലെ അൽ ബതീം സെന്റർ, അബൂദബിയിലെ കാർസ് വേൾഡ്, അൽ ദഫ്റയിലെ മദീനത്ത് സായിദ്, മദീനത്ത് റാഹിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പെരുന്നാളിന്റെ രണ്ട്, മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ച് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി 10 വരെ സേവനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ മേയ് 25, 26 തീയതികളിൽ കാർഡ് വേൾഡിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതുവരെ സേവനം ലഭ്യമാകും. മുസഫയിലേയും മസ്യാദിലേയും ഹെവി വാഹന പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അറഫ ദിനത്തിലും മൂന്നാം അവധി ദിനത്തിലും രാവിലെ 10 മുതൽ എട്ടുവരെ പ്രവർത്തനമുണ്ടാകും. അതേ ദിവസങ്ങളിൽ അൽ ദഫ്റയിലെ ബെദ സായിദ് കേന്ദ്രം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ മൂന്നുവരെയും അബൂദബിയിലെ അൽ ഫയ കേന്ദ്രം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ അഞ്ചുവരെയും പ്രവർത്തിക്കും. മറ്റ് സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന സമയം അതത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദുബൈയിൽ മെട്രോ സർവിസ് സമയങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ അഞ്ചുമുതൽ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെ സർവിസ് ഉണ്ടാകും. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ പിറ്റേറ്റ് ഒരു മണിവരെയാണ് സർവിസ്. ദുബൈ ട്രാം ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ആറുമുതൽ പിറ്റേന്ന് ഒരു മണിവരെ സർവിസ് ഉണ്ടാകും. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ ആറു മുതൽ പിറ്റേറ്റ് ഒരു മണിവരെയാണ് സർവിസ്. ആർ.ടി.എ ബസ് സർവിസ് സമയം എസ്ഹൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അറിയാനാകും. ജലഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ സർവിസ് സമയും ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ അറിയാനാകും. അതേസമയം, അവധി ദിനങ്ങളിൽ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ, ദേര, അൽ ബർഷ, അൽ തവാർ, അൽ കിഫാഫ്, ആർ.ടി.എ ആസ്ഥാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉമ്മു റമൂൽ സെന്റർ, സ്മാർട്ട് കിയോസ്കുകൾ എന്നിവ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. വാഹന പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങൾ 26 മുതൽ 29 വരെ അവധിയായിരിക്കും.
