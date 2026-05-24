ബലി പെരുന്നാൾ; ഷാർജയിൽ ഇന്റർസിറ്റി ബസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിtext_fields
ഷാർജ: ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ എമിറേറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള യാത്ര തിരക്കിനെ നേരിടാൻ സമഗ്രമായ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാർജ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (എസ്.ആർ.ടി.എ). അവധി ദിനങ്ങളിലുടനീളം താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ബസ് ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഷാർജയിൽ നിന്ന് മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഇന്റർസിറ്റി ബസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി. അവധി ദിനങ്ങളിൽ 155 ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 9760 ഇന്റർസിറ്റി സർവിസുകളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എസ്.ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.
അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ ബസുകൾ സർവിസ് നടത്താനാണ് പദ്ധതി. കൂടാതെ ദുബൈക്കും ഷാർജക്കും ഇടയിൽ ദിവസം മുഴുവൻ ജലഗതാഗത സർവിസുകളും നടത്തും. ഷാർജയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഫെറി സർവിസ് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. കൂടാതെ, വൈകിട്ട് നാലിനും ആറിനും ഒമ്പതിനും ദുബൈയിലേക്ക് ഫെറി സർവിസുണ്ടാകും. തിരിച്ച് ദുബൈയിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് ആദ്യ സർവിസ്. ശേഷം വൈകിട്ട് അഞ്ചിനും എട്ടിനും രാത്രി 10നും സർവിസ് നടത്തും. എമിറേറ്റിനകത്ത് 104 ബസുകൾ 12 റൂട്ടുകളിലായി പ്രതിദിനം 1,144 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുമെന്നും എസ്.ആർ.ടി.എ വ്യക്തമാക്കി. ആകെ 527 ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് എമിറേറ്റിലുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബസ് സർവിസ് ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ സൂഖ് അൽ ഹറജിലേക്കുള്ള റൂട്ട് 22ൽ ബസ് സർവിസ് താൽകാലികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register