    കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ്നേ​​ഹ സ​​മ്മാ​​ന​​മാ​​യി പ​​ഠ​​നോ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ; ‘ബാ​​ക്ക് ടു ​​സ്കൂ​​ൾ’ സം​​രം​​ഭ​​ത്തി​​ലൂ​​ട ജി.​​ഡി.​​ആ​​ർ.​​എ​​ഫ്.​​എ​​യാ​​ണ്​ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്

    ബാ​​ക്ക് ടു ​​സ്കൂ​​ൾ സം​​രം​​ഭ​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ കാ​​ർ​​ട്ടൂ​​ൺ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യ

    സാ​​ലം സ​​ലാ​​മ​​ക്കൊ​​പ്പം

    ദു​​ബൈ: അ​​റി​​വി​​ന്‍റെ ലോ​​ക​​ത്ത് പു​​തി​​യ അ​​ധ്യ​​യ​​ന വ​​ർ​​ഷം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച കു​​രു​​ന്നു​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ്നേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ​​യും ക​​രു​​ത​​ലി​​ന്‍റെ​​യും മ​​ധു​​രം പ​​ക​​ർ​​ന്ന് ദു​​ബൈ. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ന​​ന്മ​​യ്ക്ക്​ വേ​​ണ്ടി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ഹ്വാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന ‘ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി വ​​ർ​​ഷ’​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ജ​​ന​​റ​​ൽ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​റേ​​റ്റ് ഓ​​ഫ് ഐ​​ഡ​​ന്‍റി​​റ്റി ആ​​ൻ​​ഡ് ഫോ​​റി​​നേ​​ഴ്‌​​സ് അ​​ഫ​​യേ​​ഴ്‌​​സ് (ജി.​​ഡി.​​ആ​​ർ.​​എ​​ഫ്.​​എ) യൂ​​ണി​​യ​​ൻ​​കൂ​​പ്പു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച ‘ബാ​​ക്ക് ടു ​​സ്കൂ​​ൾ’ സം​​രം​​ഭം മ​​നു​​ഷ്യ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്‍റെ​​യും പ​​ര​​സ്പ​​ര സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ​​യും വേ​​ദി​​യാ​​യി.

    പ​​ദ്ധ​​തി​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി പ്ര​​ത്യേ​​കം ത​​യ്യാ​​റാ​​ക്കി​​യ ഒ​​രു കോ​​ർ​​ണ​​റി​​ൽ വ​​ള​​ണ്ടി​​യ​​ർ​​മാ​​രാ​​യി എ​​ത്തി​​യ കൊ​​ച്ചു കു​​ട്ടി​​ക​​ളും അ​​വ​​രു​​ടെ മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളും ചേ​​ർ​​ന്ന് പ​​ഠ​​നോ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ നി​​റ​​ഞ്ഞ സ്കൂ​​ൾ ബാ​​ഗു​​ക​​ൾ പാ​​ക്ക് ചെ​​യ്തു. സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​മാ​​യി പി​​ന്നോ​​ക്കം നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ 200 വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​ണ് ‘ബൈ​​ത്തു​​ൽ ഖൈ​​ർ സൊ​​സൈ​​റ്റി’ വ​​ഴി ഈ ​​സ്നേ​​ഹ ബാ​​ഗു​​ക​​ൾ കൈ​​മാ​​റി​​യ​​ത്. വെ​​റു​​മൊ​​രു സം​​ഭാ​​വ​​ന എ​​ന്ന​​തി​​ന​​പ്പു​​റം കു​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ൽ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്ര​​തി​​ബ​​ദ്ധ​​ത​​യും ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​ബോ​​ധ​​വും വ​​ള​​ർ​​ത്തു​​ന്ന ഒ​​രു ഹൃ​​ദ്യ​​മാ​​യ അ​​നു​​ഭ​​വ​​യാ​​ത്ര കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ‘ന​​മ്മു​​ടെ കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ ദാ​​ന​​ത്തി​​ന്‍റെ​​യും പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്ക​​ലി​​ന്‍റെ​​യും മ​​ഹ​​ത്വം ചെ​​റു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ​​ത്ത​​ന്നെ പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ പ​​ദ്ധ​​തി സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും. ഒ​​രു കൈ​​ത്താ​​ങ്ങാ​​വാ​​ൻ അ​​വ​​ർ മു​​ന്നോ​​ട്ട് വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ, സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ന്‍റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത അ​​വ​​ർ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് യൂ​​ണി​​യ​​ൻ കൂ​​പ്പ് സി.​​ഇ.​​ഒ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ ഹാ​​ഷി​​മി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഈ ​​മ​​ഹ​​ത്താ​​യ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​ഭി​​മാ​​ന​​മാ​​ണ്. കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യാ​​ണ് ഒ​​രു സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ശ​​ക്തി​​യെ​​ന്ന് ജി.​​ഡി.​​ആ​​ർ.​​എ​​ഫ്.​​എ​​യി​​ൽ നി​​ന്നു​​ള്ള ല​​ഫ്റ്റ​​ന​​ന്‍റ്​ കേ​​ണ​​ൽ സ​​ലീം മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബി​​ൻ അ​​ലി പ​​റ​​ഞ്ഞു. മ​​നു​​ഷ്യ​​ത്വ​​പ​​ര​​മാ​​യ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളും സ​​ന്ന​​ദ്ധ സേ​​വ​​ന​​വു​​മാ​​ണ് ഒ​​രു സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ ഒ​​ന്നി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​ഉ​​ദ്യ​​മ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ദു​​ബൈ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഐ​​ക്യ​​വും സ​​ഹാ​​നു​​ഭൂ​​തി​​യും മാ​​നു​​ഷി​​ക മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളും ന​​മ്മ​​ൾ ഊ​​ട്ടി​​യു​​റ​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. പ​​ര​​സ്പ​​രം സ​​ഹാ​​യി​​ച്ചും പ​​ങ്കു​​വെ​​ച്ചും മു​​ന്നോ​​ട്ട് പോ​​കു​​മ്പോ​​ൾ ഒ​​രു സ​​മൂ​​ഹം എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം ഉ​​ന്ന​​തി​​യി​​ലെ​​ത്തു​​മെ​​ന്ന് ഈ ​​സം​​രം​​ഭം ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ത് കേ​​വ​​ലം 200 വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ച സ്കൂ​​ൾ ബാ​​ഗു​​ക​​ളേ​​ക്കാ​​ൾ എ​​ത്ര​​യോ വ​​ലു​​താ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു

    TAGS:Studentsback to schoolEducational materialsDubai G.D.R.F.A
    News Summary - Educational materials as a gift to children; The program was organized by G.D.R.F.A. under the ‘Back to School’ initiative
