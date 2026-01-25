Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 25 Jan 2026 7:01 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 7:01 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭം -ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ദി​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി യു.​എ.​ഇ
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭം -ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ദി​ന​ത്തോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. സ്വ​ത്വ​ത്തെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് നാം ​ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​റി​വ്, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റും യു.​എ.​ഇ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    സെ​ന​ഗ​ലി​ലെ ശൈ​ഖ്​ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഇ​തി​ന്​ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 1000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി യ​മ​നി​ലും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​ൽ ദാ​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ അ​സാ​രി​ഖ്, ജ​ഹാ​ഫ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2018 മു​ത​ൽ, 2025 വ​രെ വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ 200 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ‘വാം’ ​വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

