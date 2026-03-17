    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 March 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 9:22 AM IST

    280 കോടി ദിർഹം സമാഹരിച്ച്​ ‘എഡ്ജ്​ ഓഫ്​ ലൈഫ്​’ കാമ്പയിൻ

    റമദാൻ കാമ്പയിന്​ സംഭാവന നൽകിയത്​ 44,000 പേർ
    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം

    ദുബൈ: പോഷകാഹാരക്കുറവും പട്ടിണിയും മൂലം ദുരിതത്തിലായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഞ്ചു വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം പ്രഖ്യാപിച്ച ‘എഡ്ജ്​ ഓഫ്​ ലൈഫ്​’ റമദാൻ കാമ്പയിൻ 280 കോടി ദിർഹം സമാഹരിച്ചു.

    100 കോടി ദിർഹം സമാഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ നടത്തിയ കാമ്പയിനാണ്​ രണ്ടിരട്ടിയോളം തുക നേടിയിരിക്കുന്നത്​. വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ എന്നിവരടക്കം 44,000ത്തിലധികം ആളുകൾ കാമ്പയിനിന്​ സംഭാവനകൾ നൽകിയതായി ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം എക്സ്​ അക്കൗണ്ട്​ വഴി അറിയിച്ചു. കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചതായും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാമ്പയിനുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും നല്ലത് ചെയ്യുന്ന കൈകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ കുറിച്ചു. സംരംഭത്തിലൂടെ 50 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക്​ സഹായമെത്തിക്കാനാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    ഇതിനായി പ്രാദേശികമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുമായാണ്​ റമദാനിൽ ധനസമാഹരണം നടത്തിയത്​. മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്‍റെ കീഴിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര കൂട്ടായ്മകളുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ കാമ്പയിൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    ചിൽഡ്രൻസ്​ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെന്‍റ്​ ഫണ്ട്​ ഫൗണ്ടേഷൻ, സേവ്​ ദ ചിൽഡ്രൻ, യൂനിസെഫ്​, ആ​ക്ഷൻ എഗെയ്​ൻസ്റ്റ്​ ഹംഗർ എന്നിവയുമായി പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്​. ഏറ്റവും അശരണരായ കുട്ടികൾക്ക്​ അടിയന്തിര പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുകയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുകയുമാണ്​ പദ്ധതി വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ നേരത്തെ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും റമദാനിൽ വ്യത്യസ്ത കാമ്പയിനുകൾ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദിന്‍റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം നടന്നിരുന്നു.

    2020 റമദാനിൽ 10 മില്യൺ മീൽസ് കാമ്പയ്ൻ, 2021ൽ 100 ​​മില്യൺ മീൽസ് കാമ്പയ്‌ൻ, 2022ൽ 1 ബില്യൺ മീൽസ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്ൻ, 2023ൽ 1 ബില്യൺ മീൽസ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്‌ൻ, 2024ൽ 1 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ മദേഴ്‌സ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്‌ൻ, 2025ൽ ഫാദേഴ്‌സ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്‌ൻ എന്നിവയാണ്​ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്​.

    Girl in a jacket

    TAGS: news, fund, campaign, gulf
    News Summary - 'Edge of Life' campaign raises Dh2.8 billion
