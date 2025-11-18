Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightആ​സ്റ്റ​റി​ന്​ 7.2...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:09 AM IST

    ആ​സ്റ്റ​റി​ന്​ 7.2 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ന​ൽ​കി ഇ.​ഡി.​ബി​

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​സ്റ്റ​റി​ന്​ 7.2 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ന​ൽ​കി ഇ.​ഡി.​ബി​
    cancel
    camera_alt

    ധ​ന​സ​ഹാം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ ബാ​ങ്ക് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ഖ്ബി, അ​ലീ​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ ബാ​ങ്കു​മാ​യി (ഇ.​ഡി.​ബി) 7.2 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന മ​ൾ​ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​നും എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ ബാ​ങ്ക് സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ഖ്ബി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ലീ​ഷ മൂ​പ്പ​ൻ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ഖാ​ൻ, ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ, ആ​സ്റ്റ​ർ, മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് 920 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള 10 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, 113 ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, 298 ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ, 2,036 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, 4,063 ന​ഴ്സു​മാ​ർ, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ശൃം​ഖ​ല​യു​ണ്ട്. പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ 250ല​ധി​കം കി​ട​ക്ക​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 5,60,000ത്തി​ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യാ​ൽ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ 675ല​ധി​കം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ന​ഴ്സു​മാ​ർ, അ​നു​ബ​ന്ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsasterEDB Advisergulf news malayalam
    News Summary - EDB provides $72 million to Aster
    Similar News
    Next Story
    X