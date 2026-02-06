Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 10:27 AM IST

    ‘ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’ ടീം ​ന​ടു​വ​ട്ടം ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ‘ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’ ടീം ​ന​ടു​വ​ട്ടം ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ‘ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’ മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീം ​ന​ടു​വ​ട്ടം

    ദു​ബൈ: ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’ മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ സു​വ​ർ​ണ​കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ൽ​സാ​ദി​ഖ്​ സ്കൂ​ളി​ലെ ടീം ​നൈ​റ്റ്​ റൈ​ഡേ​ഴ്​​സ്​ ന​ടു​വ​ട്ടം. മ​ത്സ​രി​ച്ച 12 ടീ​മു​ക​ളെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ടീം ​നൈ​റ്റ്​ റൈ​ഡേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യം. വി​ന്നേ​ഴ്സ് പോ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഈ​ഗി​ൾ​സ് ചി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​തി​മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മി​ക​ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ട​പ്പാ​ൾ, വ​ട്ടം​കു​ളം, കാ​ല​ടി, ത​വ​നൂ​ർ, ആ​ല​ങ്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 13 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പു​രു​ഷ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി.

    ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ അ​ൽ​സാ​ദി​ഖ്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജാ​ഫ​ർ ശു​ക​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ താ​രം വി​ജോ​ബി വ​ക്ക​ച്ച​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. ത​ൽ​ഹ​ത്ത് ഫോ​റം, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ, ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ ത​ല​മു​ണ്ട എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഹീ​ർ അ​യി​ല​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

