ഭക്ഷ്യമേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപന്നങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കുന്നുtext_fields
അബൂദബി: പോളിഗ്രീനിന്റെ ‘എഗെയ്ന്, പ്ലീസ്’ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച് അബൂദബി പരിസ്ഥിതി ഏജന്സി യാസ് ദ്വീപില് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഫുഡ്വെയർ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കാനും പൊതിയാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതാക്കുന്നതാണ് സംരംഭം. ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറക്കാൻ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കും.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംവിധാനങ്ങളും സുസ്ഥിര മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതില് സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ നീക്കം. ലോക ഭാവി ഊര്ജ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംരംഭം അധികൃതര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എമിറേറ്റിലെ റീട്ടെയില്, ഭക്ഷ്യ പാനീയ മേഖലകള്ക്ക് സേവനം നല്കുന്ന ഒരു സംയോജിതവും ശുചിത്വമുള്ളതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തു മോഡലിനായുള്ള നിയന്ത്രണ, പ്രവര്ത്തന, വിപണി അടിത്തറകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സംരംഭം രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
സര്ക്കാര് നയിക്കുന്നതും വിപണി നിയന്ത്രിതവുമായ പരിഹാരങ്ങള് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിസ്ഥിതി ഏജന്സിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ നീക്കം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കുകയും ഒരു ചാക്രിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പരിവര്ത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. 2022 ജൂണ് 1 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വന്ന അബൂദബിയുടെ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നയവുമായും നിര്ദ്ദിഷ്ട ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് നിരോധിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളുമായും 2026 ജനുവരി 1 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വന്ന അധിക നിരോധനങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്ന ഫെഡറല് ചട്ടങ്ങളുമായും ഈ സംരംഭം യോജിക്കും. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളില് നിന്ന് മാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, പുതിയ സംരംഭത്തിലൂടെ പ്രായോഗികവും വിപുലീകരിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു പുനരുപയോഗ സംവിധാനത്തിന് തങ്ങള് അടിത്തറയിടുകയാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി ഏജന്സിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറല് ഡോ. ശൈഖ സലിം അല് ദഹ്രി പറഞ്ഞു.
