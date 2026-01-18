Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Jan 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 1:27 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കു​ന്നു

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കു​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി, പോ​ളി​ഗ്രീ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പോ​ളി​ഗ്രീ​നി​ന്റെ ‘എ​ഗെ​യ്ന്‍, പ്ലീ​സ്‌’ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി യാ​സ് ദ്വീ​പി​ല്‍ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ഫു​ഡ്​​വെ​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ഴി​ക്കാ​നും പൊ​തി​യാ​നും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും പ്ര​കൃ​തി​ക്ക്​ യോ​ജി​ച്ച​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​രം​ഭം. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ സാ​ധി​ക്കും.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സു​സ്ഥി​ര മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ രീ​തി​ക​ളും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ല്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. ലോ​ക ഭാ​വി ഊ​ര്‍ജ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍, ഭ​ക്ഷ്യ പാ​നീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ക്ക് സേ​വ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത​വും ശു​ചി​ത്വ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു മോ​ഡ​ലി​നാ​യു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ, പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന, വി​പ​ണി അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തും വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ക​യും ഒ​രു ചാ​ക്രി​ക സ​മ്പ​ദ്വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. 2022 ജൂ​ണ്‍ 1 മു​ത​ല്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ന​യ​വു​മാ​യും നി​ര്‍ദ്ദി​ഷ്ട ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യും 2026 ജ​നു​വ​രി 1 മു​ത​ല്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന അ​ധി​ക നി​രോ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഈ ​സം​രം​ഭം യോ​ജി​ക്കും. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​റു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​ശൈ​ഖ സ​ലിം അ​ല്‍ ദ​ഹ്​​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

