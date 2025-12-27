Begin typing your search above and press return to search.
    27 Dec 2025 9:03 AM IST
    27 Dec 2025 9:03 AM IST

    ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്
    ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ര്‍ണി​ഷ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം. അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക യാ​ത്രാ​വാ​ഹ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ള്‍ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷി​ത ഡ്രൈ​വി​ങ് രീ​തി​ക​ള്‍ അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    റൈ​ഡ​ര്‍മാ​ര്‍ ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും നി​ര്‍ദി​ഷ്ട പാ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​ട്രോ​ള്‍സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ സു​ഹൈ​ല്‍ ഫ​റ​ജ് അ​ല്‍ ഖു​ബൈ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. നി​ന്നു യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ളി​ല്‍ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സീ​റ്റ് പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നോ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പേ​ര്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നോ പാ​ടി​ല്ല.

    നി​ന്നു യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ലും സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ലും ഒ​രാ​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​വൂ. ര​ണ്ടോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ച​ക്ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തും ഒ​രു സീ​റ്റ് ഉ​ള്ള​തും മ​നു​ഷ്യ​പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി മാ​ത്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളാ​ണ് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ എ​ന്‍ജി​ന്‍ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് നി​ന്നു യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 500 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് പി​ഴ.

