Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 6:54 AM IST

    ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ടം; 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്​ ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ടം; 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്​ ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം
    cancel
    Listen to this Article

    ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ: ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​ർ കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച്​ 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്​ ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 ഓ​ടെ ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​നി​ലെ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റി​നെ കാ​റി​ടി​ച്ച്​ തെ​റി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​യെ ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ എ​ത്തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഉ​ബൈ​ദ്​ അ​ൽ മു​ഹൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മി​ൽ സം​ഭ​വം റി​പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത ഉ​ട​നെ ദേ​ശീ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ ടീം ​അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി കു​ട്ടി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​ർ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നെ പൊ​ലീ​സ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ൽ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ്യ​മാ​യി.

    ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ രാ​ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ സ്കൂ​ട്ട​റു​മാ​യി 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​നാ​യി വേ​ഗ​ത കു​റ​ച്ചാ​ണ്​ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. ത​ല​ക്കേ​റ്റ മു​റി​വാ​ണ്​ കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:E-ScooterUAEAccidents
    Similar News
    Next Story
    X