    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 7:55 AM IST

    ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​: ​ബ​യോ​​മെ​ട്രി​ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അധികഫീ​സും വേ​ണ്ട

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭി​ക്കും
    ദു​ബൈ: പു​തു​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​​ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കി​ല്ല.

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ്​ മി​ഷ​നു​മാ​യ​ എ. ​അ​മ​ർ​നാ​ദ്, ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ക്കാ​ര്യം എ. ​അ​മ​ർ​നാ​ദും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ചി​പ്പ്​ അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ ക​വ​ർ പേ​ജി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ദ്ര​ക്ക്​ താ​ഴേ​യാ​ണ്​ ചി​പ്പ്​ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ജ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പു​തു​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ഉ​ട​മ​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കോ​പ്പി അ​ട​ങ്ങി​യ ചി​പ്പ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ഴ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ‘അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ യാ​ത്ര രേ​ഖ’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ) മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​നാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ-​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ചി​പ്പ് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ത് അ​പേ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ.​ഒ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എ​ടു​ക്കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഐ.​സി.​എ.​ഒ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും​ എ. ​അ​മ​ർ​നാ​ദ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ബി.​എ​ൽ.​എ​സ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്‍റെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ല​വി​ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ അ​ക്കാ​ര്യം പി​ന്നീ​ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജി.​പി.​എ​സ്.​പി 2.0 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പോ​ർ​ട്ട​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എം​ബ​സി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

