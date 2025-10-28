Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.​എ.​ഇ​യി​ലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 8:27 AM IST

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി. എം​ബ​സി​യു​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ചി​പ്​ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​റി​ജി​ന​ൽ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ്​ സു​ഗ​മ​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. https://mportal.passportindia.gov.in/gpsp/AuthNavigation/Login വ​ഴി ഇ-​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ) മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ, ഒ​പ്പ്, അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി.​എ​സ്.​പി പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. ബി.​എ​ൽ.​എ​സ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ൽ കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഈ ​രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ജി.​പി.​എ​സ്.​പി 2.0 പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും എം​ബ​സി വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​എ.​ഒ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്​ അ​റി​യാ​ൻ https://www.indembassyuae.gov.in/pdf/Guidelines-for-ICAO-Compliant-Photographs-for-Passport-Applications-new.pdf എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ ചെ​റി​യ തി​രു​ത്തു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബി.​എ​ൽ.​എ​സ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ല​വി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തി​നാ​യി അ​ധി​ക ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ല. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ പു​തി​യ പോ​ർ​ട്ട​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​വും.

    ഇ​തി​നാ​യി ആ​ദ്യം വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന്,​ ലോ​ഗി​ൻ ഐ.​ഡി​യും പാ​സ്​​വേ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യാം. ഇ​ത്​ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്‍റെ ഹോം ​പേ​ജി​ലെ​ത്തും. ഇ​വി​ടെ പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. അ​പേ​ക്ഷ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഫോ​റം ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ പ്രി​ന്‍റെ​ടു​ക്ക​ണം. ശേ​ഷം മു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ലി​ങ്ക്​ വ​ഴി ബി.​എ​ൽ.​എ​സ്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​പോ​യി​ൻ​​മെ​ന്‍റ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newse passportUAEIndiansUAE Passport
    News Summary - E-passport for Indians in UAE
    Similar News
    Next Story
    X