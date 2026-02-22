Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി വി​പ​ണി

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 40 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്​
    കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി വി​പ​ണി
    ദു​ബൈ ന​ഗ​രം

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി വി​പ​ണി കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​രു​ന്ന​ത്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 900 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഇ​ട​പാ​ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദു​ബൈ​യു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 40 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്ന​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും റെ​ക്കോ​ഡ്​ നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഏ​ക​ദേ​ശം 18,000 പേ​രാ​ണ് പു​തു​താ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന, ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​ടി​യേ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലെ സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​ത്ത​രം വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ പ്രൈം ​വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വി​ല്ലാ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളു​മാ​ണ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ ലാ​ൻ​ഡ്​ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2025ൽ 2 ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലാ​യി 680 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​ത്തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മോ​ർ​ട്ട്ഗേ​ജു​ക​ളും ഗി​ഫ്റ്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ട് മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 919 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം എ​ത്തി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തു വി​പ​ണി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും മു​ന്നേ​റ്റ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2025 ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ വി​പ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​ത്. നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 187 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ക​വി​യു​ന്ന വി​ൽ​പ​ന മൂ​ല്യ​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ്രൈം ​റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 6,000 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ​പ്ലൈ​യും സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ​വും വി​ല​യും വാ​ട​ക​യും സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ മൊ​ർ​ട്ട്ഗേ​ജ് ചെ​ല​വ് ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഭാ​വി​യി​ൽ പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഡി​മാ​ൻ​ഡും സ​പ്ലൈ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​വും തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ ഡി​മാ​ഡു​മാ​ണ് ദു​ബൈ​യു​ടെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

