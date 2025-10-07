Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ പ്രിയദർശിനി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:02 AM IST

    ദുബൈ പ്രിയദർശിനി ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ദുബൈ പ്രിയദർശിനി ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ള​ണ്ട​റി​ങ് ടീം ​ന​ട​ത്തി​യ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ള​ണ്ട​റി​ങ് ടീം ​ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​വും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ കി​സൈ​സി​ലെ ആ​ര്യ വി​ങ്സ് ഓ​ഫ് പാ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത്, സു​നി​ൽ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പു​ഷ്‌​പാ​ർ​ച്ച​ന, പാ​യ​സ വി​ത​ര​ണം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​സം​ഗം മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും അ​​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ആ​ഷി​ക്ക്, ബി.​എ. നാ​സ​ർ, ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, മൊ​യ്‌​തു കു​റ്റ്യാ​ടി, റി​യാ​സ് ച​ന്ദ്രാ​പി​ന്നി, ബാ​ബു പീ​താം​ബ​ര​ൻ, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ല്ലു​രാ​ൻ, പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ബൈ​ജു സു​ലൈ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ടീം ​ലീ​ഡ​ർ ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ, പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നീ​സ്, ടി.​പി. ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഹാ​രി​സ്, ബി​നി​ഷ്, ഉ​മേ​ഷ്‌ വെ​ള്ളൂ​ർ, ഷ​ജേ​ഷ്, സു​ലൈ​മാ​ൻ ക​റു​ത്താ​ക്ക, സു​ധി സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, ശ്രീ​ല മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, സി​മി ഫ​ഹ​ദ്, റൂ​സ് വീ​ന ഹാ​രി​സ്, സ​ഹ്‌​ന ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​ധു​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ക്ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaicelebrationgandhi jayantiPriyadarshini
    News Summary - Dubai's Priyadarshini Gandhi Jayanti Celebration
    Similar News
    Next Story
    X