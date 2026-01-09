Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 9 Jan 2026 9:44 AM IST
    date_range 9 Jan 2026 9:44 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​ദ്യ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ തു​റ​ന്നു

    ചൈ​ന​ക്ക്​ പു​റ​ത്തെ ബൈ​ദു അ​പ്പോ​ളോ ഗോ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഹ​ബ്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​ദ്യ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ തു​റ​ന്നു
    ദു​ബൈ​യി​ൽ തു​റ​ന്ന ആ​ദ്യ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ത്വാ​ർ

    അ​ൽ താ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്​ പി​ന്നി​ട്ട്​ ദു​ബൈ. ചൈ​നീ​സ്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബൈ​ദു അ​പ്പോ​ളോ ഗോ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​റാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ചൈ​ന​ക്ക്​ പു​റ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഹ​ബാ​ണി​ത്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​നി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ത്വാ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ, ബൈ​ദു​വി​ന്റെ കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ യു​ൻ​പെ​ങ് വാ​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദു​ബൈ സ​യ​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ്​ 2000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. 2026ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ടാ​ക്സി സേ​വ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക്ര​മേ​ണ 1000 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണ്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​മാ​ൻ​ഡ്-​ആ​ൻ​ഡ്-​ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ, സി​മു​ലേ​ഷ​ൻ, പ​രി​ശീ​ല​ന മു​റി​ക​ൾ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശോ​ധ​ന, സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ, ചാ​ർ​ജി​ങ്, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, ദ്രു​ത പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ത്തി​നും ബൈ​ദു അ​പ്പോ​ളോ ഗോ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ​തെ പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ പെ​ർ​മി​റ്റാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ആ​ർ.​ടി.​എ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് ടാ​ക്സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ​യും ബൈ​ദു അ​പ്പോ​ളോ ഗോ​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെൻറ​ർ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ട്ര​യ​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 50 ആ​ർ.‌​ടി 6 ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    News Summary - Dubai's first driverless taxi control center opens
