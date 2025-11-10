Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:10 AM IST

    ദു​ബൈ സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​തി​പ്പ്​

    മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 4.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു
    ദു​ബൈ സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​തി​പ്പ്​
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ​ക്​​ത​മാ​യ കു​തി​പ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 4.4ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 241ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം എ​ത്തി​യ​താ​യി ദു​ബൈ ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്​ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്‍റ്(​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ദു​ബൈ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ 4.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച്​ 122 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ച​ല​നാ​ത്മ​ക​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണീ നേട്ടം.അ​ടു​ത്ത ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​ലു​പ്പം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​നും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ​യെ മാ​റ്റാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ദു​ബൈ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ജ​ണ്ട (ഡി33)​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ വ​ർ​ഷാ​ദ്യ​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം.

    മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ ക​ഴി​വി​ന്റെ​യും ഫ​ല​മാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ന്നും ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ആ​രോ​ഗ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 20 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ 1.4 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള​ത്​ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്. 8.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യും ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ 6.7 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന​യും ഈ ​മേ​ഖ​ല ന​ൽ​കി. ആ​ദ്യ ആ​റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. മൊ​ത്തം ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ 8.2 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മൊ​ത്തം മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധ​ന 19.8 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 18.5 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:DubaiUAE NewsEconomygulf news malayalam
