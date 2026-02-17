Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ അൽ റുവയ്യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 6:47 PM IST

    ദുബൈ അൽ റുവയ്യ സ്​ട്രീറ്റ്​ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    സിലിക്കൺ ഓയാസിസ്, അക്കാദമിക് സിറ്റി യാത്ര എളുപ്പമാകും
    ദുബൈ അൽ റുവയ്യ സ്​ട്രീറ്റ്​ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി
    cancel
    camera_alt

    നിർമാണം പൂർത്തിയായ അൽ റുവയ്യ സ്​ട്രീറ്റ്​

    ദുബൈ: 3.5 കി.മീറ്റർ നീളമുള്ള അൽ റുവയ്യ സ്ട്രീറ്റ് പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി. ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ റോഡിനെ ശൈഖ്​ സായിദ്​ ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്​യാൻ സ്​ട്രീറ്റുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. ദുബൈ സിലിക്കൺ ഓയാസിസ്, നദ്ദ് ഹസ്സ, ദുബൈ അക്കാദമിക് സിറ്റി, വാർസാൻ 4 തുടങ്ങിയ പ്രധാന താമസ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യം എളുപ്പവും വേഗത്തിലുമാകും.

    പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഖൈ്​ സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്​യാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ നിലവിലെ റൗണ്ട്​ എബൗട്ട്, സിഗ്നൽ സംവിധാനമുള്ള ജംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റി. ഇതിലൂടെ ട്രാഫിക് സുരക്ഷയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും മെച്ചപ്പെടുമെന്ന്​ ആർ.ടി.എ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2 കി.മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രത്യേക സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പുതിയ റോഡ് പദ്ധതിയിലൂടെ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം 10 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 4 മിനിറ്റായി ചുരുങ്ങി 60 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തും. ​

    ശൈഖ്​ സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്​യാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ഗതാഗത ശേഷി 40 ശതമാനം വരെ ഉയരുകയും ചെയ്യും. നഗരവികസനവും ജനസംഖ്യ വർധനവും പരിഗണിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധതി 2030 ഓടെ 80,000ലധികം താമസക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ആർ.ടി.എ വ്യക്തമാക്കി. അൽ റുവയ്യാ സ്ട്രീറ്റ് ദുബൈയിലെ പ്രധാന റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളിലൊന്നായാണ്​ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്​. നഗരത്തിലെ താമസ, വ്യാപാര, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sheikh Mohammed Bin Zayed RoadDubai Road Transport AuthorityRoad development project
    News Summary - Dubai's Al Ruwais Street project completed
    Similar News
    Next Story
    X