Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 3:03 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 3:03 PM IST

    ദു​ബൈ​യി​യെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ഷ്കൃ​ത ന​ഗ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തും​

    മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    ദു​ബൈ​യി​യെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ഷ്കൃ​ത ന​ഗ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തും​
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​തും മ​നോ​ഹ​ര​വും പ​രി​ഷ്കൃ​ത​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യി ദു​ബൈ മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ​ പു​തി​യ സ​മി​തി​ക്ക്​ രൂ​പം ന​ൽ​കി ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. ‘സി​വി​ലി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി’ എ​ന്ന്​ പേ​രി​ട്ട സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഗ​ർ​ഗാ​വി​യാ​ണ്. മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ ആ​ണ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ബ​സ്തി, ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​ല​മ, അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ർ​റി, ഹ​ലാ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി, മ​ർ​വാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ലി​ത എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​​ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ന്​ മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ദു​ബൈ ലോ​ക​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​തും ഭം​ഗി​യു​ള്ള​തും പ​രി​ഷ്കൃ​ത​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര​മാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ ആ​ശ​യം. പി​താ​വി​ന്‍റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ക​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​യ ജീ​വി​ത അ​നു​ഭ​വം, അ​താ​യ​ത്​ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ അ​ന്ത​സ്സി​ന്‍റെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​തൃ​ക ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ദു​ബൈ ‘സി​വി​ലി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി’​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, ന​ഗ​രം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, മോ​ശം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സാ​​ങ്കേ​തി​ക​ളെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ.

    TAGS:DubaiUAE NewsShaikh Hamdangulf news malayalam
