Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:34 AM IST

    ദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ലാ, കാ​യി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ന്നം​കു​ളം മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും മു​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ വി.​ടി. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ്​ നേ​താ​വു​മാ​യ പി. ​കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ചാ​ല​പു​റ​ത്തി​നും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ടീം ​ലീ​ഡ​ർ പ​വി​ത്ര​ൻ, ബാ​ബു പീ​താം​ബ​ര​ൻ, ഉ​ദ​യ വ​ർ​മ, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ല്ലു​രാ​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ൻ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, അ​നീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹാ​രി​സ്, ബി​നി​ഷ്, ഫ​ഹ​ദ്, ഷ​ജേ​ഷ്, സു​ലൈ​മാ​ൻ ക​റു​ത്താ​ക്ക, ടി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ബി.​എ. നാ​സ​ർ, താ​ഹി​ർ, ബൈ​ജു സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ അ​നീ​സ്, റൂ​സ​വീ​ന ഹാ​രി​സ്, സി​മി ഫ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ധു നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubainewsgulf
    News Summary - Dubai Welcome Reception
    Similar News
    Next Story
    X