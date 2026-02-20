Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 6:39 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    കാ​യി​ക മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​താ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം
    ദു​ബൈ​യി​ൽ മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പാ​ലി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ച വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ക്കി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ല​ഹ്ബാ​ബ് (1), ല​ഹ്ബാ​ബ് (2), ന​സ്​​വ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ വി​നോ​ദ പ്ലാ​സ​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. 3,30,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ഹ്ബാ​ബ് (1) പ്ലാ​സ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്​​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, റ​ണ്ണി​ങ്​ ട്രാ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​ക വാം​അ​പ് ഏ​രി​യ, ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ല​ഹ്ബാ​ബ് (2) പ്ലാ​സ​യി​ൽ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മൈ​താ​നം, വോ​ളി​ബാ​ൾ-​ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്​​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ റ​ണ്ണി​ങ്​ ട്രാ​ക്ക്, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ റ​ബ​ർ ഫ്ലോ​റി​ങ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ലം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​സ്​​വ​യി​ൽ നി​ലം നി​ര​പ്പാ​ക്ക​ൽ, പു​തി​യ സ​ർ​ഫേ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, റ​ണ്ണി​ങ്​ ട്രാ​ക്ക്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ലം എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പ്ലാ​സ​ക​ളി​ൽ ആ​ധു​നി​ക ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​രി​ത​ല സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ സൗ​ഹൃ​ദ​വും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ദു​ബൈ ക​ൺ​ട്രി​സൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റൂ​റ​ൽ ഏ​രി​യാ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ‘കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷാ’​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ദു​ബൈ 2040 പാ​ർ​ക്ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഫോ​റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യോ​ടും അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. 630ൽ ​അ​ധി​കം പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് ന​ഗ​ര​പ​രി​സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ചൂ​ട് കു​റ​ക്കു​ക, സു​സ്ഥി​ര​ത ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഫോ​റ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​നൊ​പ്പം, മ​ർ​ഗാം, അ​ൽ ലി​സൈ​ലി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഫു​ട്ബാ​ൾ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ണ​ൽ റ​ണ്ണി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, അ​ല​ങ്കാ​ര സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.

    News Summary - Dubai to triple number of new entertainment venues
