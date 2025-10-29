Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 7:54 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ, ആ​ശു​പ​ത്രി യാ​ത്ര​ക്കും ‘പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി’​വ​രും; നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചേ​ക്കും

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ, ആ​ശു​പ​ത്രി യാ​ത്ര​ക്കും ‘പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി’​വ​രും; നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചേ​ക്കും
    പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി

    ദു​ബൈ: അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, ഹോ​ട്ട​ൽ, ആ​ശു​പ​ത്രി യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക്​ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​തേ​ടി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന വെ​ർ​ടി​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ദീ​ന​ത്ത്​ ജു​മൈ​റ​യി​ലേ​ക്കും ബു​ർ​ജ്​ അ​ൽ അ​റ​ബി​ലേ​ക്കും എ​ട്ടു മി​നി​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാം. സാ​ധാ​ര​ണ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത്​ 45 മി​നി​റ്റു​വ​രെ കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ദൂ​ര​മാ​ണ്​ കു​ത്ത​നെ കു​റ​യു​ക. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 20ാമ​ത്​ ഫ്യൂ​ച​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ന്റ​ണി എ​ൽ​ഖൗ​രി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ, ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​യാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ദു​ബൈ-​അ​ൽ​ഐ​ൻ റോ​ഡി​ലെ മാ​ർ​ഗാ​മി​ലെ ദു​ബൈ ജെ​റ്റ്മാ​ൻ ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ലു​ള്ള ജോ​ബി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    നൂ​ത​ന ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ എ​യ​ര്‍ ടാ​ക്സി​ക​ള്‍ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മേ​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ര്‍ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ എ​യ​ര്‍ ടാ​ക്സി​ക​ള്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    രോ​ഗി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ക്ലീ​വ്​​ലാ​ൻ​ഡ്​ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ന്നി​റ​ങ്ങാ​നും പ​റ​ന്നു​യ​രാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​വി​ടെ ‘വെ​ർ​ടി​പോ​ർ​ട്’​ നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​ള്ള ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡ്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ച്ച​ർ ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

