Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ൻ മ​രു​ഭൂ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:49 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ൻ മ​രു​ഭൂ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ന്നു; ‘അ​ൽ ല​യാ​ൻ’ ഒ​യാ​സി​സ്​ പ​ദ്ധ​തി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ൻ മ​രു​ഭൂ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ന്നു; ‘അ​ൽ ല​യാ​ൻ’ ഒ​യാ​സി​സ്​ പ​ദ്ധ​തി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​
    cancel
    camera_alt

    ‘അ​ൽ ല​യാ​ൻ’ ഒ​യാ​സി​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    ദു​ബൈ: മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പു​തി​യ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. 10ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ‘അ​ൽ ല​യാ​ൻ’ ഓ​യാ​സി​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, ക്യാ​മ്പ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ, ഓ​പ​ൺ എ​യ​ർ സി​നി​മ, ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് പ്ലാ​സ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    2.5 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തീ​ർ​ണ​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ത​ടാ​ക​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. വ​ർ​ഷം​തോ​റും മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 1,000 പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, 14 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളും, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    100 കാ​ര​വ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ക്യാ​മ്പി​ങ്​ സോ​ണും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക കേ​ന്ദ്ര​വും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന സോ​ണു​ക​ളാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​യാ​സി​സ് വി​നോ​ദം, സം​സ്കാ​രം, പ്ര​കൃ​തി അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. അ​ൽ മ​ർ​മൂം മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കേ​ന്ദ്രം ന​ഗ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 50 മി​നി​റ്റ് ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ദു​ബൈ​യു​ടെ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ ഏ​ക​ദേ​ശം 3,65,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും.

    ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ക്കോ-​ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് അ​ൽ ല​യാ​ൻ ഓ​യാ​സി​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.400 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​ത, ജ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 15 ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബ്ലൂ ​ആ​ൻ​ഡ് ഗ്രീ​ൻ റോ​ഡ്‌​മാ​പ് 2030, ദു​ബൈ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2033, ദു​ബൈ 2040 അ​ർ​ബ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsprojectSheikh Mohammed bin RashidDesert tourism
    News Summary - Dubai to get huge desert tourism project; Sheikh Mohammed bin Rashid announces ‘Al Layan’ oasis project
    Similar News
    Next Story
    X