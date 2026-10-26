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    സ്വർണം വിരിച്ച ഫുട്പാത്ത് ഒരുക്കാൻ ദുബൈ; ലോകത്ത് ആദ്യം

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    സ്വർണം വിരിച്ച ഫുട്പാത്ത് ഒരുക്കാൻ ദുബൈ; ലോകത്ത് ആദ്യം
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    ദുബൈ: ലോകത്ത് ആദ്യമായി സ്വർണം വിരിച്ച ഫുട്പാത്തുമായി ദുബൈ. നഗരത്തിലെ ഗോൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ നടപ്പാത വരുന്നത്. ഈവർഷം തന്നെ സുവർണ പാത തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആഗോള സ്വർണ വ്യാപാര കേന്ദ്രമെന്ന ദുബൈയുടെ പദവി ശക്തമാക്കാനാണ് പദ്ധതി. സ്വർണ പാതയിലൂടെ നടക്കുന്നത് സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകുമെന്ന് ദുബൈ ഗോൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സീനിയർ ഡയറക്ടർ റാശിദ് അൽ ഹർമൂദി പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Dubai to Feature World's First Gold Pavement
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