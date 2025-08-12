Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ ടാക്സി മേഖലക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:29 PM IST

    ദുബൈ ടാക്സി മേഖലക്ക്​ ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ച; ആറുമാസത്തിൽ നഗരത്തിലെ ആകെ ടാക്സി യാത്രകൾ 5.95കോടി

    text_fields
    bookmark_border
    dubai taxi
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ ടാക്സി 

    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി ദുബൈയിലെ ടാക്സി മേഖല. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലായി അതിവേഗത്തിൽ തുടരുന്ന വളർച്ചയാണ്​ ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസത്തിൽ ശക്​തമായതെന്ന്​ കണക്കുകൾ വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

    2025 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ടാക്സികൾ ആകെ 5.95കോടി യാത്രകൾ നടത്തിയതായി ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലെ പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി പ്ലാനിങ്​ ആൻഡ്​ ബിസിനസ്​ ഡെവലപ്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ആദിൽ ശക്​രി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേകാലയളവിൽ 5.57കോടിയായിരുന്നു യാത്രകളുടെ എണ്ണം.

    യാത്രകളുടെ എണ്ണത്തോടൊപ്പം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ആറു മാസം ആകെ യാത്ര ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 10.35 കോടിയാണ്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 9.7കോടിയായിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം. ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക്​ ചെയ്യുന്ന ഹല ടാക്സി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർർഷാവർഷങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്​. ആകെ ടാക്സി യാത്രകളുടെ 41.3ശതമാനമാണ്​ ഹല ടാക്സികളുടെ വിപണി വിഹിതമെന്ന്​ ആറുമാസത്തെ കണക്കുകളിൽ വ്യക്​തമാക്കുന്നു. കഴിഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ രംഗം 2.5ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ നേടിയിരിക്കുന്നത്​.

    നഗരത്തിലെ ആകെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ എണ്ണം ഇക്കാലയളവിൽ 13,000ത്തിൽ നിന്ന്​ 14,000 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ നിക്ഷേപത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുമുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലെ വളർച്ചയാണ്​ ടാക്സി മേഖലക്കും ഗുണം ചെയ്തത്​. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും താമസക്കാരുടെയും എണ്ണത്തിലെ വളർച്ച പൊതു ഗതാഗത രംഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsdubai taxiDubai Roads and Transport Authority
    News Summary - Dubai taxi sector records 7percentage growth in trips in H1 2025
    Similar News
    Next Story
    X