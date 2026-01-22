Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Jan 2026 8:08 PM IST
    22 Jan 2026 8:08 PM IST

    ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്​ വിപുലീകരിക്കാൻ വൻപദ്ധതി

    1280 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ പദ്ധതി വഴി 70,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറക്കും
    ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്​ വിപുലീകരിക്കാൻ വൻപദ്ധതി
    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ പ്രധാന ബിസിനസ്​ കേന്ദ്രമായ ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്​ വിപുലീകരിക്കാൻ വൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1280 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ പദ്ധതി വഴി അടുത്ത ദശകത്തിൽ 70,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറക്കുമെന്നും ശതകോടിക്കണക്കിന്​ വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. അതോടൊപ്പം അടുത്ത 10 വർഷത്തിനകം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം 103 ശതകോടി ദിർഹമായി വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമാണ്​ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​.

    വളർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും നൂതനവും സാ​ങ്കേതികമായി മികച്ചതുമായ ബിസിനസ്​ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടാൻ ദുബൈ സിലിക്കൻ ഒയാസിസിലെ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ പ്രസ്താവിച്ചു. അതോടൊപ്പം മേഖലയുടെ പദവി നവീന സംരംഭങ്ങളുടെ ആഗോള കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലേക്ക്​ വളരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 6500 പുതിയ കമ്പനികൾക്ക്​ ആവശ്യമായ ബിസിനസ്​ ആവാസ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്താനും 75,000 പ്രതിഭകൾക്ക്​ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചു.

    സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക്​ വേഗത കൈവരിക്കാൻ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികളായ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഐ.ഒ, ബ്ലോക്ക് 14 എന്നിവയിലാണ്​ പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്​. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഐ.ഒ 1100 കോടി ദിർഹമിന്റെ നിക്ഷേപത്തിലാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​. ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും ഗവേഷണം, വികസനം, നവീകരണം എന്നിവക്കുള്ള ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലും ദുബൈയുടെ പദവി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുമിത്​.

    18 വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങൾ, നാല് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ഒരു കോൺഫറൻസ് സെന്റർ, ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25 കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പദ്ധതി 70,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി, 3ഡി പ്രിന്റിങ്​, റോബോട്ടിക്സ്, എക്സ്-ടെക്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്​, വെബ്3 സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന 6,500-ലധികം ആഗോള കമ്പനികൾ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവക്ക്​ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

    ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഐ.ഒ രണ്ട് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഈ വർഷം ആരംഭിക്കും. ഓഫീസ് സ്ഥലങ്ങൾ, ഗവേഷണ വികസന ലബോറട്ടറികൾ, റീട്ടെയിൽ ഏരിയകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. രണ്ടാം ഘട്ട വികസനം 2027 ൽ ആരംഭിക്കും. അതിൽ കോൺഫറൻസ് സെന്റർ, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുടങ്ങിയ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടും.

    റെസിഡൻഷ്യൽ, ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റായ ബ്ലോക്ക് 14ന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് 180കോടി ദിർഹമിന്റെ നിക്ഷേപമാണ്​ ലഭിക്കുക. ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസിലെ ദുബൈ മെട്രോ ബ്ലൂ ലൈൻ സ്റ്റേഷന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതി 2029 ൽ പൂർത്തിയാകും. ദുബൈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്കണോമിക് സോൺസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായ സിലിക്കൺ ഒയാസിസിൽ​ നിലവിൽ 28,000 കമ്പനികളുണ്ട്​.

    Mohammed bin Rashid Al Maktoum startups Silicon Oasis
