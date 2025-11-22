Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും

    ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും
    ദു​ബൈ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഷോ​പ്പി​ങ്​ മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യ ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ (ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ്) 31ാമ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും. ദു​ബൈ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റീ​ട്ടെ​യ്​​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്‍റ്​ (ഡി.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഇ) ആ​ണ്​ ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി 11 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    38 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 200 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ നി​സാ​ൻ കാ​റും ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ക്യാ​ഷ്​ പ്രൈ​സും സ​മ്മാ​ന​യി ന​ൽ​കും. അ​വ​സാ​ന ദി​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക്​ നാ​ല്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം. എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​യി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 26 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വി​ല​വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കും.ദു​ബൈ​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും 100 ദി​ർ​ഹം വി​ല​യു​ള്ള റാ​ഫി​ൾ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ങ്ങാം. ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ഹി​ക്ൾ റ​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ, ഇ​നോ​ക് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സൂം ​സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​പ്രോ സ​ർ​വി​സ് ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:DubaiUAE Newsshopping festivalgulf news malayalam
    News Summary - Dubai Shopping Festival to begin on December 5
