    U.A.E
    date_range 29 March 2026 8:12 AM IST
    date_range 29 March 2026 8:12 AM IST

    ദുബൈ-ഷാർജ ബസ്​ സർവിസ്​ പുനരാരംഭിച്ചു

    കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന്​ താൽകാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു
    ദുബൈ: അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥമൂലമുണ്ടായ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന്​ താൽകാലികമായി നിർത്തിവെച്ച ദുബൈ-ഷാർജ ഇന്‍റർസിറ്റി ബസ്​ സർവിസുകൾ ശനിയാഴ്ച പുനരാരംഭിച്ചതായി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. ദുബൈയി​ലെ ഇത്തിസലാത്ത്​ ബസ്​ സ്​റ്റേഷനും ഷാർജയിലെ മുവൈലക്കും ഇടയിൽ സർവിസ്​ നടത്തുന്ന ഇ315 ബസാണ്​ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ സർവിസ്​ പുനരാരംഭിച്ചത്​. സർവിസുകൾ പൂർണ ശേഷിയിലേക്ക്​ മടങ്ങുമ്പോൾ ചില ചെറിയ കാലതാമസങ്ങൾക്ക്​ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    അബൂദബിയിലേക്കുള്ള ഇ101 ബസ്​ റൂട്ടുകൾ ഇബ്​ൻ ബത്തൂത്ത ബസ്​ സ്​റ്റേഷന്​ പകരം അൽ ഖുബൈബ ബസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ നിന്ന്​ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതായി വെള്ളിയാഴ്ച ആർ.ടി.എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    റോഡുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ താൽകാലികമായി സർവിസുകൾ അൽ ഖുബൈബ ബസ്​ സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്നും വൈകതെ പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആർ.ടി.എ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്​തമാക്കി.

    Girl in a jacket

