Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Jan 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 8:51 AM IST

    ആ​ഡം​ബ​ര വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ദു​ബൈ​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഒ​രു​കോ​ടി ഡോ​ള​ർ വി​ല​യു​ള്ള 500 വീ​ടു​ക​ൾ വി​റ്റു​പോ​യി
    ആ​ഡം​ബ​ര വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ദു​ബൈ​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​
    ദു​ബൈ: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഡം​ബ​ര വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ടം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ ഒ​രു കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 500 വീ​ടു​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​ന​വും മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 28 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നൈ​റ്റ് ഫ്രാ​ങ്കി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൊ​ത്തം വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ 68 പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 2.5കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 48 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ലേ​റെ വി​ല​യു​ള്ള 28 വീ​ടു​ക​ൾ പാം ​ജു​മൈ​റ​യി​ലും 22എ​ണ്ണം പാം ​ജ​ബ​ൽ അ​ലി​യി​ലു​മാ​ണ്​ വി​റ്റു​പോ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ വീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ അ​തി​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ നൈ​റ്റ് ഫ്രാ​ങ്ക്​ ‘മെ​ന’ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ധാ​വി ഫൈ​സ​ൽ ദു​റാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി സാ​ധ്യ​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം, ലോ​കോ​ത്ത​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​രാ​യാ​ണ്​ ഈ ​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും, ഇ​ത്​ വി​ൽ​പ​ന ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും വി​ദൂ​ര ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ്, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​മ്പ​ന്ന​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യ യു.​എ.​ഇ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 9,800 കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും നി​കു​തി ര​ഹി​ത ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ഹെ​ൻ​ലി ആ​ൻ​ഡ്​ പാ​ർ​ട്ണേ​ഴ്‌​സും വെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ന്യൂ ​വേ​ൾ​ഡ് വെ​ൽ​ത്തും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Dubai sets record in luxury home sales
