ഗതാഗത നിയമലംഘനം; 35,928 സ്കൂട്ടറുകളും സൈക്കിളുകളും ഇ-ബൈക്കുകളും പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
ദുബൈ: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളും അശ്രദ്ധമായ യാത്രയും നടത്തിയ 35,928 സ്കൂട്ടറുകളും സൈക്കിളുകളും ഇ-ബൈക്കുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ദുബൈ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും (ആർ.ടി.എ) ദുബൈ പോലീസും സംയുക്തമായി ദുബൈയിലെ സൈക്ലിങ് ട്രാക്കുകൾ, പ്രധാന റോഡുകൾ, സോഫ്റ്റ് മൊബിലിറ്റി സോണുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. എമിറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഗതാഗത സുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് കാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
അനധികൃത ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകളുടെയും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും ഉപയോഗം, നിശ്ചിത ട്രാക്കുകൾക്ക് പുറത്തുകൂടിയുള്ള യാത്ര, അമിതവേഗത, ഗതാഗത ദിശക്ക് എതിരെയുള്ള സഞ്ചാരം, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാരെ കയറ്റൽ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന നിയമലംഘനങ്ങൾ. നിയമം ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തുകയും വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നിയമനടപടികൾ സംയുക്ത യൂനിറ്റ് സ്വീകരിച്ചു.
യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ ഗതാഗത സുരക്ഷാ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആർടിഎ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആർ.ടി.എ ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ്സ് ഏജൻസിയിലെ ട്രാഫിക് ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ ഖുസൈമി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളടങ്ങിയ സൈൻ ബോർഡുകളോടുകൂടിയ സുരക്ഷിതമായ സൈക്ലിങ് ട്രാക്കുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷക്കായി അശ്രദ്ധമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് സുസ്ഥിരവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഗതാഗത അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനാണ് ആർ.ടി.എ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംയോജിത ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ സംയുക്ത യൂനിറ്റ് എന്നും അൽ ഖുസൈമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വ്യക്തിഗത ഗതാഗത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാാക്കുന്നതിനും ഗതാഗത സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ആർ.ടി.എയുമായി ചേർന്നുള്ള ഈ പരിശോധനകളെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് ജനറൽ ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലീം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള പരിശോധനകളും ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിനുകളും തുടരുമെന്നും, കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ മാനിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.